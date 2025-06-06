Вибухи у Харкові: росіяни завдали ударів по промзоні у Київському районі

Потужні вибухи у Харкові прогриміли ввечері у п’ятницю, 6 червня. Російські війська атакували обласний центр.

Вибухи у Харкові ввечері 6 червня – які наслідки

За попередньою інформацією, зафіксовано удари по промисловій зоні у Київському районі, заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він розповів, що місто атакували ворожі керовані авіаційні бомби (КАБи).

Зараз дивляться

За його словами, всі подробиці уточнюються, проте відомостей про можливих постраждалих наразі не надходило.

Станом на ранок 6 червня, минулої доби під ворожі удари потрапили шість населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Новоосинове постраждала 53-річна жінка, у місті Куп’янськ – 74-річна жінка, а у селі Іванчуківка дістав поранення 86-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема 12 некерованих авіаційних ракет, один Іскандер, КАБ, ФАБ-500, п’ять Shahed, БпЛА Герань-2, а також три FPV-дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.