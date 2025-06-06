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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Вибухи у Харкові: росіяни завдали ударів по промзоні у Київському районі

Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Харкові прогриміли ввечері у п’ятницю, 6 червня. Російські війська атакували обласний центр.

Вибухи у Харкові ввечері 6 червня – які наслідки

За попередньою інформацією, зафіксовано удари по промисловій зоні у Київському районі, заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він розповів, що місто атакували ворожі керовані авіаційні бомби (КАБи).

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За його словами, всі подробиці уточнюються, проте відомостей про можливих постраждалих наразі не надходило.

Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

Станом на ранок 6 червня, минулої доби під ворожі удари потрапили шість населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів постраждали  троє людей, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Новоосинове постраждала 53-річна жінка, у місті Куп’янськ – 74-річна жінка, а у селі Іванчуківка дістав поранення 86-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема 12 некерованих авіаційних ракет, один Іскандер, КАБ, ФАБ-500, п’ять Shahed, БпЛА Герань-2, а також три FPV-дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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