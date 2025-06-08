РФ обстріляла Сумщину дронами та РСЗВ: серед поранених – вагітна
Троє людей постраждали під час ранкових обстрілів Роменського та Шосткинського районів Сумської області.
Атака на Роменський район: що відомо
Атака на Роменський район Сумської області сталася близько 08:30 8 червня.
Російські війська вгатили ударним безпілотником, імовірно, типу Ланцет, по території Недригайлівської громади.
Обстрілом пошкоджено автівки та магазини.
Поранення дістали дві жінки віком 28 та 43 роки.
Одна із постраждалих є вагітною, зауважили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Жінок госпіталізували до лікарні.
Атака на Шосткинський район: що відомо
Атака на Шосткинський район сталася за десять хвилин – о 08:40 8 червня.
Окупанти відкрили вогонь по Есманьській громаді з реактивних систем залпового вогню. Застосували загарбники також і FPV-дрони.
Унаслідок обстрілу зайнялися житлові будинки.
Поранення дістав 60-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сумська ОВА, Прокуратура Сумщини
Фото: Сумська ОВА