РФ обстріляла Сумщину дронами та РСЗВ: серед поранених – вагітна

Троє людей постраждали під час ранкових обстрілів Роменського та Шосткинського районів Сумської області.

Атака на Роменський район: що відомо

Атака на Роменський район Сумської області сталася близько 08:30 8 червня.

Російські війська вгатили ударним безпілотником, імовірно, типу Ланцет, по території Недригайлівської громади.

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Обстрілом пошкоджено автівки та магазини.

Поранення дістали дві жінки віком 28 та 43 роки.

Одна із постраждалих є вагітною, зауважили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Жінок госпіталізували до лікарні.

Атака на Шосткинський район: що відомо

Атака на Шосткинський район сталася за десять хвилин – о 08:40 8 червня.

Окупанти відкрили вогонь по Есманьській громаді з реактивних систем залпового вогню. Застосували загарбники також і FPV-дрони.

Унаслідок обстрілу зайнялися житлові будинки.

Поранення дістав 60-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сумська ОВА, Прокуратура Сумщини

Фото: Сумська ОВА

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