Атака на Черкащину: знищено 33 БпЛА, уламками пошкоджено до 10 будинків
33 безпілотники ліквідували сили протиповітряної оборони під час дронової атаки на Черкаську область уночі проти 9 червня.
Однак уламки збитих БпЛА, зазначає керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, завдали чималої шкоди.
Атака на Черкаську область 9 червня: що відомо
– З ночі в Черкаській області працювали сили ППО. Вони захищали наші громади від ворожих повітряних цілей. У межах нашої території знешкоджено 33 російських БпЛА, – зазначив Ігор Табурець.
За словами голови ОВА, постраждалих немає. Однак регіону завдано значної шкоди від уламків.
У Черкаському районі пошкоджено чотири будинки та господарську будівлю, пошкоджено автомобіль.
Також горів ліс площею 2 га. Пожежу оперативно ліквідували.
У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські будівлі, гараж, а також їдальню на території приватного підприємства.
Ігор Табурець додав, що це поки що попередні дані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Табурець
Фото: Ігор Табурець