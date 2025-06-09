Атака на Черкащину: знищено 33 БпЛА, уламками пошкоджено до 10 будинків

33 безпілотники ліквідували сили протиповітряної оборони під час дронової атаки на Черкаську область уночі проти 9 червня.

Однак уламки збитих БпЛА, зазначає керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, завдали чималої шкоди.

Атака на Черкаську область 9 червня: що відомо

– З ночі в Черкаській області працювали сили ППО. Вони захищали наші громади від ворожих повітряних цілей. У межах нашої території знешкоджено 33 російських БпЛА, – зазначив Ігор Табурець.

За словами голови ОВА, постраждалих немає. Однак регіону завдано значної шкоди від уламків.

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У Черкаському районі пошкоджено чотири будинки та господарську будівлю, пошкоджено автомобіль.

Також горів ліс площею 2 га. Пожежу оперативно ліквідували.

У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські будівлі, гараж, а також їдальню на території приватного підприємства.

Ігор Табурець додав, що це поки що попередні дані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Ігор Табурець

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