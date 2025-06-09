РФ вгатила КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, є поранені

Вибухи у Запоріжжі пролунали зранку 9 червня. Російська авіація вдарила по місту керованими авіаційними бомбами. На жаль, є постраждалі цивільні.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 9 червня: що відомо

За його словами, внаслідок ворожої атаки КАБів на Запоріжжя зруйновано сім приватних будинків, десятки – пошкоджені. Вибухами понівечена труба газопостачання.

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Поранення отримали дві людини, одна з них — жінка — у важкому стані.

– Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні, – розповів Іван Федоров.

На місці ворожої атаки працюють всі відповідні служби.

Очільник ОВА зауважив, що всі мешканці Запоріжжя, які постраждали внаслідок цього ворожого удару, можуть звернутися у міський кол-центр за телефонами: 15-80, (050) 414 15 80 або (067) 656 15 80.

Також працює гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.

3 червня армія РФ знову завдала ударів по Запорізькій області. Під ворожим обстрілом опинилися рятувальники, які працювали на місці пожежі. Внаслідок атаки знищена лише автівка служби з надзвичайних ситуацій, люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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