Для спецоперації Павутина інженери СБУ створили спеціальні дрони – джерело
Під час масштабної спецоперації Павутина, в результаті якої було уражено 41 літак на чотирьох російських військових аеродромах, Служба безпеки України застосувала спеціально розроблені БпЛА.
Про це повідомили джерела Фактів ICTV в СБУ.
СБУ розробили спеціальні дрони для спецоперації Павутина
– Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації, — зазначило джерело.
Ці БпЛА були створені саме для проведення операцій у глибокому тилу ворога з урахуванням складності та специфіки визначених цілей.
Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України опублікувала нові унікальні кадри хронології та підготовки масштабної спецоперації Павутина.
Спецоперація Павутина
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога.
За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які регулярно бомбардують українські міста.
Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.