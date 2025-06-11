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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Для спецоперації Павутина інженери СБУ створили спеціальні дрони – джерело

Павутина
Фото: Факти ICTV

Під час масштабної спецоперації Павутина, в результаті якої було уражено 41 літак на чотирьох російських військових аеродромах, Служба безпеки України застосувала спеціально розроблені БпЛА.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV в СБУ.

СБУ розробили спеціальні дрони для спецоперації Павутина

– Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації, — зазначило джерело.

Ці БпЛА були створені саме для проведення операцій у глибокому тилу ворога з урахуванням складності та специфіки визначених цілей.

Зараз дивляться

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України опублікувала нові унікальні кадри хронології та підготовки масштабної спецоперації Павутина.

Спецоперація Павутина

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога. 

За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які регулярно бомбардують українські міста.

Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3. 

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