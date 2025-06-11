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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Обстріл Дніпропетровщини: пожежа на території підприємства та пошкоджені будинки

обстріл Нікопольщини

Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати Дніпропетровську область.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини

Під вогнем опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Зараз дивляться

На Синельниківщині дрон-камікадзе вдарив по Васильківській громаді.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа на території приватного підприємства. Вогонь знищив будівлю та сільськогосподарське обладнання.

Водночас по Великомихайлівській громаді росіяни застосували авіабомбу (КАБ). Вибухи пошкодили житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росія атакувала Дніпропетровщину: знищені будівлі, пошкоджені будинки та авто Фото 1

Фото: Дніпропетровська ОВА

обстріл Нікопольщини

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині ворожі сили вдарили по районному центру, а також по Марганецькій і Покровській громадах. Атаки здійснювалися як артилерією, так і дронами-камікадзе.

Внаслідок обстрілу постраждала багатоповерхівка. За попередньою інформацією, жертв і поранених немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Дніпропетровська ОВА 

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