Обстріл Дніпропетровщини: пожежа на території підприємства та пошкоджені будинки

Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати Дніпропетровську область.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини

Під вогнем опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

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На Синельниківщині дрон-камікадзе вдарив по Васильківській громаді.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа на території приватного підприємства. Вогонь знищив будівлю та сільськогосподарське обладнання.

Водночас по Великомихайлівській громаді росіяни застосували авіабомбу (КАБ). Вибухи пошкодили житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Нікопольщині ворожі сили вдарили по районному центру, а також по Марганецькій і Покровській громадах. Атаки здійснювалися як артилерією, так і дронами-камікадзе.

Внаслідок обстрілу постраждала багатоповерхівка. За попередньою інформацією, жертв і поранених немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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