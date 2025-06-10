Вибухи у Харкові: внаслідок атаки дронів горить багатоповерхівка, є загиблі

Вибухи у Харкові пролунали уночі 11 червня. Місто перебуває під атакою російських безпілотників. У кількох районах спалахнули пожежі. Загинула людина.

Вибухи у Харкові 11 червня: що відомо

О пів на першу ночі мер Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованою атакою ворожих БпЛА.

– Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа, – написав він.

За інформацією мера, в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирних та приватних будинках.

Зараз дивляться

Попередньо є влучання у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста. Спалахнула пожежа з третього до останнього поверху. В будинку горять більше 15 квартир. Є постраждалі.

Ще за однією адресою влучання – під завалами можуть бути люди.

В Основʼянському районі Харкова – удар по кількох приватних будинках, на місці влучань спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 1:14 відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожої атаки. Поранено десятьох людей.

Нагадаємо, нічна атака на Одесу 10 червня забрала життя двох людей. Ще щонайменше девʼятеро людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.