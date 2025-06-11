За останню добу в Туреччині стався 151 землетрус: деталі
За останні 24 години Туреччина пережила справжній сейсмічний марафон: понад 150 підземних поштовхів розбурхали регіон, нагадуючи про одну з найактивніших тектонічних зон світу.
Неспокійна земля
Станом на ранок середи, 11 червня 2025 року, сейсмографи зафіксували 151 підземний поштов.
Хоча більшість із них були невідчутними, шість із них перевищили магнітуду 3.0, а найсильніший, магнітудою 3.3, сколихнув район Болу.
Останні години принесли нові коливання: землетрус магнітудою 2.8 стався в Егейському морі біля популярного курорту Бодрум, а поблизу Адани зафіксовано поштовх магнітудою 3.1.
Життя на тектонічному розломі
Туреччина розташована на перетині кількох великих тектонічних плит, що робить її однією з найбільш сейсмічно активних зон планети. Це не аномалія, а норма для такого регіону.
Статистика говорить сама за себе: за останні 25 років Туреччина в середньому переживає близько 28 тис. землетрусів на рік, це еквівалентно приблизно 74 поштовхам на день!
Близько 10 000 з них мають магнітуду 2.0 або вище, що відчувається спеціальними приладами, а понад 1 500 — магнітуду 3.0+.
За сейсмічними даними, сильніші землетруси магнітудою понад сім балів відбуваються в Туреччині в середньому один раз на п’ять років. Проте фахівці постійно стежать за ситуацією у країні.
Джерело і фото: Volcano Discovery