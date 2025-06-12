Атака на Вилкове на Одещині: знищено склади з очеретом та сільгосптехніку

Вночі 12 червня Вилкове Ізмаїльського району Одеської області зазнало удару російських дронів. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Вилкове: наслідки атаки 12 червня

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість безпілотників, внаслідок атаки пошкоджено підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків.

У ДСНС уточнили, що зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.

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– Вогонь охопив приміщення, техніку – знищено два комбайни та вантажівку, – кажуть рятувальники.

Станом на зараз пожежу ліквідовано.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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