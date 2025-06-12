Атака на Вилкове на Одещині: знищено склади з очеретом та сільгосптехніку
Вночі 12 червня Вилкове Ізмаїльського району Одеської області зазнало удару російських дронів. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.
Вилкове: наслідки атаки 12 червня
Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість безпілотників, внаслідок атаки пошкоджено підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків.
У ДСНС уточнили, що зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.
– Вогонь охопив приміщення, техніку – знищено два комбайни та вантажівку, – кажуть рятувальники.
Станом на зараз пожежу ліквідовано.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
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