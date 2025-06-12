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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Атака на Вилкове на Одещині: знищено склади з очеретом та сільгосптехніку

Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня

Вночі 12 червня Вилкове Ізмаїльського району Одеської області зазнало удару російських дронів. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Вилкове: наслідки атаки 12 червня

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість безпілотників, внаслідок атаки пошкоджено підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків.

У ДСНС уточнили, що зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.

Зараз дивляться

– Вогонь охопив приміщення, техніку – знищено два комбайни та вантажівку, – кажуть рятувальники.

Станом на зараз пожежу ліквідовано.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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ппо шахед війна

Фото: ДСНС

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