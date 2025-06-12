Нічна атака на Україну: скільки з 63 дронів знешкодила ППО

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували 63 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Атака на Україну 12 червня: що відомо

Атака на Україну почалася ще о 22:00 11 червня.

З того часу окупанти запустили 63 дрони з російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

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Основними напрямками повітряного удару РФ стали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 12 червня знешкодили 49 ворожих БпЛА.

Ліквідували їх на Сході, Півдні та Півночі країни.

28 дронів було збито вогневими засобами ураження, 21 – локаційно втрачені (приглушені засобами РЕБ).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в семи локаціях.

Упали збиті безпілотники чи їхні уламки в чотирьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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