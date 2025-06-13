РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та БпЛА: пошкоджено будинки та підприємства

У ніч на 13 червня російські війська завдали масованого удару по кількох громадах Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удари по Дніпропетровській області

У Павлоградському районі, по Межиріцькій громаді було завдано ракетного удару. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та шість автомобілів.

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У Синельниківському районі під ракетний вогонь потрапила Петропавлівська громада. Там серйозно пошкоджено 14 приватних будинків і одну автівку.

По Слов’янській і Межівській громадах ворог вдарив за допомогою безпілотників. Ціллю стали об’єкти сільського господарства, внаслідок чого виникли пожежі.

На Нікопольщині обстріли здійснювалися із застосуванням як артилерії, так і дронів-камікадзе. Постраждали Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджено приватний будинок і господарські споруди.

– Незважаючи на масовану атаку, обійшлося без жертв і поранених, – зазначав Лисак.

Захисники повітряного простору знищили над областю три ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 206-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

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