РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та БпЛА: пошкоджено будинки та підприємства
У ніч на 13 червня російські війська завдали масованого удару по кількох громадах Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удари по Дніпропетровській області
У Павлоградському районі, по Межиріцькій громаді було завдано ракетного удару. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та шість автомобілів.
У Синельниківському районі під ракетний вогонь потрапила Петропавлівська громада. Там серйозно пошкоджено 14 приватних будинків і одну автівку.
По Слов’янській і Межівській громадах ворог вдарив за допомогою безпілотників. Ціллю стали об’єкти сільського господарства, внаслідок чого виникли пожежі.
На Нікопольщині обстріли здійснювалися із застосуванням як артилерії, так і дронів-камікадзе. Постраждали Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджено приватний будинок і господарські споруди.
– Незважаючи на масовану атаку, обійшлося без жертв і поранених, – зазначав Лисак.
Захисники повітряного простору знищили над областю три ворожі БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 206-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сергій Лисак