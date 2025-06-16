Удари РФ по Донеччині наводили місцева продавчиня та працівниця КП – СБУ
Служба безпеки України затримала двох мешканок Донеччини, які працювали інформаторками російських спецслужб і передавали ворогу координати для обстрілів українських позицій.
СБУ затримала інформаторок РФ
Одна з викритих — 44-річна продавчиня магазину зі Слов’янська.
Вона потрапила у поле зору агресора через проросійські дописи у Telegram.
Збираючи дані для окупантів, жінка обходила район та вивідувала інформацію в покупців.
Друга затримана — 45-річна працівниця комунального підприємства із селища Красноторка Краматорського району.
Вона дистанційно співпрацювала з представником російської спецслужби — своїм давнім знайомим із тимчасово окупованої території Донеччини.
За вказівкою ворога вона стежила за переміщенням української техніки та блокпостами.
Під час обшуків СБУ вилучила у зловмисниць телефони з доказами шпигунської діяльності.
Обом фігуранткам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ — несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.
Жінки перебувають під вартою без можливості внесення застави. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Операцію провели співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, на Рівненщині Служба безпеки затримала агента РФ, який збирав координати для повітряної атаки на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.