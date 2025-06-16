В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки: що з дитиною

В центрі Одеси 7-річна дитина випала з вікна багатоповерхового будинку. Хлопчика госпіталізували у важкому стані.

В Одесі дитина випала з вікна

Про це повідомляють у ГУНП Одеської області.

У ніч на 16 червня в Одесі на вулиці Великій Арнаутській трапилася надзвичайна подія — з вікна п’ятиповерхового будинку випала дитина.

Зараз дивляться

Травмованого 7-річного хлопчика на вулиці помітила місцева жителька, яка одразу повідомила про це до поліції.

На місце прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Постраждалого у важкому стані госпіталізували медики. Наразі дитина перебуває в лікарні.

– Попередньо встановлено, що дитина, яка мешкала із матір’ю у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки, дістала травми в результаті падіння з висоти. Всі обставини події встановлюються, – повідомили правоохоронці.

Відомо, що родина раніше не потрапляла в поле зору правоохоронців.

Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Вінниці у дворі однієї з багатоповерхівок сталася трагедія – з вікна шостого поверху випала маленька дівчинка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.