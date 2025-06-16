Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибухи у Києві: війська РФ запустили ударні дрони
Потужні вибухи у Києві прогриміли ввечері у понеділок, 16 червня. Російські війська запустили ударні дрони на столицю.
Вибухи у Києві ввечері 16 червня – які наслідки
Про вибухи у Києві надвечір сьогодні, 16 червня, повідомили жителі столиці.
Ймовірно, у місті працюють сили протиповітряної оборони (ППО) по ворожих цілях.
Зараз дивляться
У ніч на 16 червня вибухи у Києві лунали після запуску російськими військами ударних безпілотників.
Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, внаслідок атаки дронів на Київ постраждали двоє людей, серед яких 21-річний хлопець і жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.