Вибухи у Києві: війська РФ запустили ударні дрони

Потужні вибухи у Києві прогриміли ввечері у понеділок, 16 червня. Російські війська запустили ударні дрони на столицю.

Вибухи у Києві ввечері 16 червня – які наслідки

Про вибухи у Києві надвечір сьогодні, 16 червня, повідомили жителі столиці.

Ймовірно, у місті працюють сили протиповітряної оборони (ППО) по ворожих цілях.

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У ніч на 16 червня вибухи у Києві лунали після запуску російськими військами ударних безпілотників.

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, внаслідок атаки дронів на Київ постраждали двоє людей, серед яких 21-річний хлопець і жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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