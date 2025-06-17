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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

РФ атакує дронами Херсон: постраждалих уже 12

Удар по будівлі Херсонської ОВА

17 червня приблизно о 9.00 у Дніпровському районі  Херсона російські окупанти з дрона скинули вибухівку. Постраждало 12 людей.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Атака на Херсон 17 червня: наслідки

Армія РФ безперервно атакує з дронів Дніпровський район Херсона. Лише впродовж однієї години 17 червня дістали поранень щонайменше 12 людей.

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Наразі усі постраждалі госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Серед пацієнтів четверо чоловіків 36, 55, 63 та 84 років та жінки 47, 54 та 62 років, яким діагностовано вибухові травми й уламкові поранення.

У 54-річної херсонки також зафіксовано контузію та закриту черепно-мозкову травму.

У 36-річного чоловіка – вибухова травма, уламкові поранення голови та грудної клітини.

Влада вживає усіх заходів, необхідних для протидії ворожим БпЛА. Тож місцевих жителів просять без гострої потреби не виходити з дому.

Особливо небезпечно поблизу ринку, на вулицях Миру і Кулика Дніпровського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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