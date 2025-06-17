У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину і себе: що відомо

У Житомирі у вівторок, 17 червня, сталася стрілянина із загиблими на вулиці Святослава Ріхтера.

Про це повідомляють Суспільне Житомир та місцеві Telegram-канали.

Стрільба у Житомирі 17 червня

За словами очевидців, було чути чотири постріли. Інцидент зі стрільбою стався біля місцевого кафе, а загиблими виявилися жінка у машині та чоловік на вулиці. Рух транспорту вулицею перекрили.

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Одна з перехожих розповіла журналістам, що була у магазині, коли почула постріли.

— Я вийшла, і мені очевидці розповіли, що під’їхало і зупинилося чорне авто. Чоловік з цього авто, не знаю у який спосіб – пострілом чи ні, – але розбив скло автівки. Я так зрозуміла, що він двічі в жінку вистрілив, потім раз – в повітря, після чого вистрілив собі впритул в голову, — розповіла жінка Суспільному.

У Патрульній поліції Житомира повідомили, що через проведення слідчих дій на вулиці Святослава Ріхтера рух тимчасово обмежено.

Що кажуть у поліції

Повідомлення до поліції про стрільбу надійшло близько 16:00. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи та патрульні поліцейські.

— Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому знаходилась жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе, – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці зауважили, що особи загиблих встановлені – це 36-річна жінка, жителька Житомира, та її колишній чоловік – 63-річний житель Житомирського району.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Попередня правова кваліфікація інциденту за статтею 115 КК України – умисне вбивство.

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