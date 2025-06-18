$25 тис. за непридатність: поліція ліквідувала мережу ухилянтів по Україні

Поліція спільно з іншими правоохоронними органами провела низку затримань у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях, викривши злочинні схеми уникнення мобілізації.

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації

Деякі з фігурантів — керівники юридичних та благодійних структур, які мали вплив на службовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК).

Сума хабарів варіювалась від $2 тис. до $25 тис. за людину, а загальна очікувана виручка учасників оборудок могла становити щонайменше $120 тис.. Усі організатори затримані у процесуальному порядку.

Зараз дивляться

Як діяли зловмисники

Тернопільщина: керівник юридичної компанії пропонував оновлення військових даних без вручення повісток.

За послугу просив $2 тис., його затримали під час отримання $600.

Одеса: дві жінки запропонували військовому ЗСУ визнання непридатності до служби, оформлення інвалідності та звільнення — все за $14 тис..

Одну з них затримали під час отримання всієї суми.

Закарпаття: місцевий житель за $13 тис. обіцяв нелегально перевезти людину до Румунії.

Вінниччина: затримано групу організаторів та шістьох чоловіків призовного віку, яких переправляли в гідрокостюмах через Дністер. Ціна маршруту — $8 тис. – 11 тис.

Львів: жінка організувала канал виїзду за кордон за підробленими документами про непридатність до військової служби.

Отримала завдаток у $12,5 тис. зі всієї суми — $25 тис.

Харків: очільник благодійного фонду за $7 тис. обіцяв оформити відстрочку від служби, посилаючись на зв’язки в ТЦК та СП.

Дії затриманих кваліфікуються за статтями:

ч. 3 ст. 369-2 ККУ – зловживання впливом;

ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через держкордон.

На осіб, які скористалися незаконними послугами, складено адміністративні протоколи. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схем.

Операція проводилася співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, УСР у відповідних областях, слідчими регіональних управлінь поліції, прикордонниками з Карпатських загонів, за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури, обласних прокуратур і військових спецпрокуратур Західного регіону.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.