Бомба влучила в ЛЕП у Цупівці на Харківщині: село без світла

Вранці 20 червня окупанти обстріляли Цупівку Дергачівського району Харківської області, скинувши три керовані авіабомби. Одна з них влучила в ЛЕП.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Обстріл Харківської області сьогодні

За його словами, близько 09:50 російська авіація завдала три удари КАБами по території Прудянського старостинського округу.

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– Дві авіабомби впали на відкриту територію за межами населених пунктів, третя поцілила у лінію електропередачі на околиці Цупівки, унаслідок чого у селі зникло електропостачання, – уточнив Задоренко.

Водночас зауважив, що минулося без постраждалих та руйнувань.

Наразі енергетики працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Завершення аварійних робіт планується до кінця доби, повідомили в Дергачівському РЕМ АТ Харківобленерго.

Вночі 20 червня дрони атакували Харків. Під удар потрапили Шевченківський, Основ’янський райони міста та Харківський район області. По медичну допомогу звернулися четверо цивільних, з яких двоє неповнолітніх дівчаток – 12 та 17 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вячеслав Задоренко

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