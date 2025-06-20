Бомба влучила в ЛЕП у Цупівці на Харківщині: село без світла
Вранці 20 червня окупанти обстріляли Цупівку Дергачівського району Харківської області, скинувши три керовані авіабомби. Одна з них влучила в ЛЕП.
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Обстріл Харківської області сьогодні
За його словами, близько 09:50 російська авіація завдала три удари КАБами по території Прудянського старостинського округу.
– Дві авіабомби впали на відкриту територію за межами населених пунктів, третя поцілила у лінію електропередачі на околиці Цупівки, унаслідок чого у селі зникло електропостачання, – уточнив Задоренко.
Водночас зауважив, що минулося без постраждалих та руйнувань.
Наразі енергетики працюють над усуненням наслідків обстрілу.
Завершення аварійних робіт планується до кінця доби, повідомили в Дергачівському РЕМ АТ Харківобленерго.
Вночі 20 червня дрони атакували Харків. Під удар потрапили Шевченківський, Основ’янський райони міста та Харківський район області. По медичну допомогу звернулися четверо цивільних, з яких двоє неповнолітніх дівчаток – 12 та 17 років.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Вячеслав Задоренко