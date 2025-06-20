Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рада ухвалила новий закон, що спрощує оцінку придатності до служби в армії
Мобілізація заброньованих: чи законно та як оскаржувати такі дії ТЦК в Україні
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

РФ пошкодила корпус університету в Одесі: побиті аудиторії та лабораторії

Одеса-обстріл

Одеський національний технологічний університет (ОНТУ) постраждав внаслідок нічної атаки армії РФ. Головний корпус зазнав серйозних ушкоджень.

Про це йдеться у повідомленні коледжу у Facebook.

Пошкодження корпусу ОНТУ в Одесі: що відомо

За повідомленням університету, вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджено приміщення аудиторій, лабораторії та навчальне обладнання.

Зараз дивляться

Інформація про можливі жертви серед студентів та персоналу університету наразі не має.

ОНТУ продовжує оцінювати масштаби завданих пошкоджень освітній інфраструктурі. Крім того, на сторінці університету відкрили збір коштів на ремонт пошкоджених аудиторій.

Нагадаємо, що у ніч на 20 червня армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Російські Шахеди влучили в історичний центр міста.

Вогнем охопило одразу декілька квартир 4-поверхового житлового будинку. Також пошкоджень зазнав залізничний вокзал.

За інформацією очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, нараз відомо про одного загиблого та 14 поранених.

Читайте також
Події ночі 20 червня: вибухи в Одесі і Харкові, атака дронів на Суми
Події ночі 20 червня 2025

Фото: Одеська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніОдесаШахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь