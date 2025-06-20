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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Вибухи у Сумах: внаслідок атаки дроном Ланцет поранена жінка

швидка допомога
Фото: УНІАН

Вибухи в Сумах пролунали ввечері 20 червня. Російські військові атакували багатоповерхівки ударним дроном Ланцет. Поранення отримала жінка.

Про це повідомили в.о. мера Сум Артем Кобзар та голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 20 червня – які наслідки

 – Є влучання Ланцета в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка, – написав Кобзар.

Григоров уточнив, що постраждала 75-річна жінка на момент обстрілу перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення та була відвезена до лікарні.

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Внаслідок атаки пошкоджено близько 20 вікон у двох п’ятиповерхових житлових будинках.

Загроза ворожих безпілотників залишається актуальною. Прошу жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в безпечних місцях”, – зазначив начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо, ворог посилили обстріли Сумщини. 16 червня окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок обстрілів було вибито вікна в житлових будинках та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

До слова, сьогодні внаслідок дронової атаки росіян отримала поранення вагітна жінка у Запорізькій області.

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