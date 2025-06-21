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РФ атакувала Чернігівщину дронами: загинув чоловік, пошкоджені будинки

Атака російськими дронами Чернігівщини 21 червня

РФ атакувала Ніжинський район Чернігівської області дронами, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

– Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік.

Атака російських дронів Чернігівщини

У селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.

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Атака російськими дронами Чернігівщини 21 червня

Фото: В’ячеслав Чаус

До речі, вночі 17 червня РФ обстріляла Чернігівську область ударними дронами та крилатими ракетами. Внаслідок цього було зафіксовано влучання у житлові будинки, поранено жінку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: В’ячеслав Чаус

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