Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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РФ атакувала Чернігівщину дронами: загинув чоловік, пошкоджені будинки
РФ атакувала Ніжинський район Чернігівської області дронами, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
– Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік.
Атака російських дронів Чернігівщини
У селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.
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До речі, вночі 17 червня РФ обстріляла Чернігівську область ударними дронами та крилатими ракетами. Внаслідок цього було зафіксовано влучання у житлові будинки, поранено жінку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: В’ячеслав Чаус
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