Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи в Одесі 22 червня: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Вибухи в Одесі 22 червня пролунали під час повітряної тривоги.
Вибухи в Одесі 22 червня
Про вибухи в Одесі сьогодні повідомляють у місцевих телеграм-каналах.
Незадовго до атаки Повітряні сили попередили про загрозу балістики із тимчасово окупованого Криму.
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Також моніторингові пабліки писали про ворожі безпілотники у небі над Одесою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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