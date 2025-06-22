Вибухи в Одесі 22 червня: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Вибухи в Одесі 22 червня пролунали під час повітряної тривоги.

Вибухи в Одесі 22 червня

Про вибухи в Одесі сьогодні повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Незадовго до атаки Повітряні сили попередили про загрозу балістики із тимчасово окупованого Криму.

Зараз дивляться

Також моніторингові пабліки писали про ворожі безпілотники у небі над Одесою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.