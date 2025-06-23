На Вінниччині чоловік у російському прапорі влаштував провокацію під час похорону загиблого воїна

У селі Юзвин, що на Вінниччині, під час прощання з українським захисником Вадимом Дудником один із місцевих мешканців влаштував демонстративну провокацію.

Провокація під час прощання з захисником

Як повідомляє телеграм-канал Реальна Вінниця, чоловік з’явився на власному подвір’ї, обгорнувшись у російський триколор.

Інцидент стався просто під час поховальної процесії. Місцеві жителі та учасники церемонії були обурені такою демонстрацією символіки держави-агресора.

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– Чоловік вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським прапором поблизу Вінниці в селі Юзвин (колишнє Некрасове). Усе це неподобство відбулось під час прощання села з загиблим Героєм, — йдеться в повідомленні.

Про смерть Вадима Дудника стало відомо 17 червня. Йому було 37 років.

Із 2010 року він мешкав у селі Юзвин. З початку повномасштабної війни чоловік вступив до місцевої тероборони, а в квітні 2022 року приєднався до 46-го десантно-штурмового батальйону.

Вадим брав участь у звільненні Херсона й Бахмута, мав військове звання старшини.

Його життя обірвалося під час перебування в районі села Просяна на Дніпропетровщині — різке погіршення стану здоров’я не дозволило лікарям його врятувати.

– Вадим був справжнім героєм, який не шкодував себе заради рідної країни, — зазначили у Якушинецькій громаді. У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

Реакція поліції

Поліція Вінницької області підтвердила факт затримання чоловіка, який розгорнув прапор країни-агресора.

– У медіа потрапило відео, на якому чоловік, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресорки, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села. Нині особа громадянина встановлена, він затриманий, — повідомили правоохоронці.

Затриманому 29 років. У нього вилучено прапор, і з ним проведено профілактичну бесіду.

Наразі триває оцінка правової кваліфікації його дій.

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