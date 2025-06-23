Спорткомплекс КПІ пошкоджено внаслідок атаки по Києву: усе про руйнування

Будівля КПІ (НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського) зазнала пошкоджень внаслідок масованої атаки РФ у ніч проти понеділка, 23 червня.

Будівлю КПІ пошкоджено внаслідок російської атаки

Як повідомив Сергій Манзюк, проректор з адміністративно-фінансової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, у спорткомплексі закладу повибивало вікна.

Раніше у соцмережах повідомляли, що один із вибухів прогримів у Солом’янському районі столиці — поруч зі спортивно-оздоровчим комплексом Київського політехнічного інституту. У двоповерховій будівлі є басейн, гімнастичні та аеробні зали.

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Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС. За попередньою інформацією, жертв у цьому районі немає.

Удар по Солом’янському району став одним із наймасштабніших під час нічної атаки. Загалом там зафіксовано наслідки в п’яти різних локаціях.

Київська міська військова адміністрація повідомила також про пошкодження бізнес-центру та навчального закладу в межах району.

Окрім Солом’янського, від обстрілу постраждали ще п’ять районів: Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський та Дарницький.

У Шевченківському районі внаслідок влучання частково обвалився під’їзд житлової п’ятиповерхівки — загинули шестеро людей, ще 19 отримали поранення, вісім із них перебувають у лікарнях. Роботи на місцях обстрілів тривають.

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