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Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Вибухи в Києві: ППО працює на Оболоні, в області багато дронів

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи в Києві пролунали вночі 23 червня. В Оболонському працюють сили ППО по ворожих дронах.

Вибухи в Києві 23 червня – які наслідки

– Сили ППО працюють на Оболоні. Перебувайте в укриттях, – написав мер Володимир Кличко.

Голова КМВА Тимур Ткаченко додав, що в столиці триває робота сил ППО.

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За його словами, багато дронів в області, можливий курс на Київ. Ткаченко закликав киян перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вночі 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві за останніми даними загинуло 28 людей, понад 140 дістали поранення.

З-під завалів вдалося врятувати двох людей, ще близько 50 – деблокували. Понад 220 осіб отримали невідкладну психологічну допомогу.

До рятувальної операції було залучено понад 400 рятувальників, 200 одиниць техніки, безпілотники та пошукові собаки.

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