Атака на Харків: пошкоджено підприємство та будинки, серед постраждалих – дівчина

Цієї ночі РФ запустила по Харкову 7 дронів. В результаті обстрілу з боку країни-агресора постраждали три людини, серед яких 15-річна дівчина, а також 54-річний чоловік, 46-річна жінка.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами міського голови один з дронів впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському.

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Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Наслідки атаки на Харків 24 червня

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок атаки були пошкоджені цивільні підприємства та приватні будинки.

Відомо, що для обстрілу Харкова ворог застосував Герань-2.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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