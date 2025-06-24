Атака на Харків: пошкоджено підприємство та будинки, серед постраждалих – дівчина
Цієї ночі РФ запустила по Харкову 7 дронів. В результаті обстрілу з боку країни-агресора постраждали три людини, серед яких 15-річна дівчина, а також 54-річний чоловік, 46-річна жінка.
Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами міського голови один з дронів впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському.
Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Наслідки атаки на Харків 24 червня
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок атаки були пошкоджені цивільні підприємства та приватні будинки.
Відомо, що для обстрілу Харкова ворог застосував Герань-2.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська обласна прокуратура