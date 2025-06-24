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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Обстріл Краматорська 21 червня: кількість жертв зросла до шести

Обстріл Краматорська 21 червня

Кількість жертв російського удару по Краматорську 21 червня збільшилась до шести.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

На жаль, від отриманих травм у лікарні помер чоловік 1939 р.н., який зазнав поранень від російського авіаудару по багатоповерхівці 21 червня.

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Обстріл Краматорська 21 червня 2025 року

21 червня РФ атакувала  Краматорськ Донецької області. Окупанти вдарили по житлових кварталах та промисловій зоні міста.

Авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Краматорська міська рада

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Війна в УкраїніКраматорськ
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