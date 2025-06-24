Обстріл Краматорська 21 червня: кількість жертв зросла до шести

Кількість жертв російського удару по Краматорську 21 червня збільшилась до шести.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

На жаль, від отриманих травм у лікарні помер чоловік 1939 р.н., який зазнав поранень від російського авіаудару по багатоповерхівці 21 червня.

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– Мої співчуття близьким… Краматорськ розділяє цей біль… – йдеться у повідомленні.

Обстріл Краматорська 21 червня 2025 року

21 червня РФ атакувала Краматорськ Донецької області. Окупанти вдарили по житлових кварталах та промисловій зоні міста.

Авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Краматорська міська рада

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