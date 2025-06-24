Обстріл Краматорська 21 червня: кількість жертв зросла до шести
Кількість жертв російського удару по Краматорську 21 червня збільшилась до шести.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
На жаль, від отриманих травм у лікарні помер чоловік 1939 р.н., який зазнав поранень від російського авіаудару по багатоповерхівці 21 червня.
– Мої співчуття близьким… Краматорськ розділяє цей біль… – йдеться у повідомленні.
Обстріл Краматорська 21 червня 2025 року
21 червня РФ атакувала Краматорськ Донецької області. Окупанти вдарили по житлових кварталах та промисловій зоні міста.
Авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Краматорська міська рада