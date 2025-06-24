Російські дрони атакували бригаду Запоріжжяобленерго, є поранений

Російські FPV-дрони вдень 24 червня атакували бригаду Запоріжжяобленерго у Василівському районі. Внаслідок обстрілу поранено одного з працівників.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріл Запорізької області сьогодні

За його словами, окупанти полюють за енергетиками, які повертають світло в населені пункти, знеструмлені внаслідок ворожих атак.

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– Сьогодні FPV-дрони атакували бригаду обленерго, яка працювала на прифронтовій території. Одна людина поранена, пошкоджено службовий автомобіль, – уточнив він.

Федоров зауважив, що у минулі вихідні ще одна бригада Запоріжжяобленерго потрапила під ворожий обстріл. Тоді ніхто з енергетиків не постраждав, ушкоджень зазнала тільки автовежа.

Днями міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія відновила масштабні удари по українській енергетиці, проте загроз відключень світла немає, хоча ситуація може змінитися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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