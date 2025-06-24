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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи у Верхньосироватській громаді Сумщини: серед загиблих – 8-річний хлопчик

наслідки атаки на Сумщину 24 червня

Троє людей загинули та шестеро дістали поранення під час вибухів у Верхньосироватській громаді Сумської області.

Вибухи у Верхньосироватській громаді сьогодні: що відомо

Вибухи у Верхньосироватській громаді Сумської області пролунали близько опівночі 24 червня.

Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по одному з населених пунктів.

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Як повідомив очільник ОВА Олег Григоров, загинули троє людей, серед них – восьмирічний хлопчик, чоловік і жінка. Усі вони з різних родин, жили на одній вулиці.

За даними ДСНС, вогонь охопив близько 15 будівель на території шести приватних домоволодінь.

Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати всі осередки займання.

Під час розбору завалів бійці ДСНС врятували трьох осіб, які опинилися заблокованими в зруйнованих оселях.

Тоді ж з-під завалів деблокували тіло загиблої восьмирічної дитини.

Ще шестеро людей дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, медики та представники екстрених служб. Людям, чиї будинки пошкоджено або зруйновано, надають допомогу.

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