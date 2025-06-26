Дрон влучив у багатоповерхівку на Донеччині: серед поранених – 15-річний хлопець

У ніч проти 26 червня російські дрони атакували місто Білозерське Донецької області. Зафіксовано влучання у п’ятиповерховий будинок, є поранені.

Нічна атака на Білозерське сьогодні – наслідки

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, сьогодні о 02:00 російські окупаційні війська поцілили БпЛА Герань-2 по п’ятиповерховому будинку в Білозерському.

Внаслідок атаки почалася пожежа, поранено п’ятьох мешканців будинку, зокрема 86-річну пенсіонерку, 15-річного хлопця та його матір.

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У потерпілих – мінно-вибухові травми, забої, осколкові поранення, закритий перелом і садна. Усім надали медичну допомогу.

Крім того, у Білозерському пошкоджено ще три багатоповерхівки і сім автомобілів.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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