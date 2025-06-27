Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Атака на Нікополь та район: пошкоджено амбулаторію, будинки та ЛЕП, є постраждалі

Нічна атака на Нікополь 27 червня 2025: наслідки

Вночі тривали атаки на Нікополь, що на Дніпропетровщині. Росіяни били по місту, а також по Покровській та Марганецькій громадах FPV-дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Нікополь вночі

За словами Сергія Лисака, внаслідок атаки постраждали четверо людей, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Зараз дивляться

Вибухами пошкоджені амбулаторія, адміністративна будівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, автівка та лінія електропередач.

Вночі над Дніпропетровщиною наші оборонці неба знищили дві ракети і п’ять російських дронів.

Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак

Нікополь на карті

Місто Нікополь розташоване на березі Дніпра навпроти окупованого Енергодара Запорізької області. Нікополь та низку сусідніх громад росіяни обстрілюють чи не щодня.

Нікополь на карті

Google Maps

Нагадаємо, що 2 червня російські війська вдарили по підрозділу рятувальників ДСНС у Нікополі. Поранень дістали двоє цивільних чоловіків.

22 червня окупаційні війська кілька разів обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого постраждали семеро людей, серед яких – шість поліціянтів. Так, ворожий FPV-дрон поцілив по одному з сіл Червоногригорівської громади. Близько 13:00 ворог обстріляв Нікополь із артилерії. Поранення зазнав 63-річний місцевий житель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДніпропетровська областьНікополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь