Атака на Нікополь та район: пошкоджено амбулаторію, будинки та ЛЕП, є постраждалі

Вночі тривали атаки на Нікополь, що на Дніпропетровщині. Росіяни били по місту, а також по Покровській та Марганецькій громадах FPV-дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Нікополь вночі

За словами Сергія Лисака, внаслідок атаки постраждали четверо людей, лікарі надають їм необхідну допомогу.

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Вибухами пошкоджені амбулаторія, адміністративна будівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, автівка та лінія електропередач.

Вночі над Дніпропетровщиною наші оборонці неба знищили дві ракети і п’ять російських дронів.

Нікополь на карті

Місто Нікополь розташоване на березі Дніпра навпроти окупованого Енергодара Запорізької області. Нікополь та низку сусідніх громад росіяни обстрілюють чи не щодня.

Нагадаємо, що 2 червня російські війська вдарили по підрозділу рятувальників ДСНС у Нікополі. Поранень дістали двоє цивільних чоловіків.

22 червня окупаційні війська кілька разів обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого постраждали семеро людей, серед яких – шість поліціянтів. Так, ворожий FPV-дрон поцілив по одному з сіл Червоногригорівської громади. Близько 13:00 ворог обстріляв Нікополь із артилерії. Поранення зазнав 63-річний місцевий житель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

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