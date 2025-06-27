Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки та авто, є поранений
Вночі, 27 червня, армія РФ масовано атакувала Київщину. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі.
Атака на Київщину 27 червня: наслідки
Унаслідок російської атаки у Фастівському районі поранення дістав чоловік 1963 року. Необхідну медичну допомогу постраждалому надали на місці. Від ушпиталення він відмовився.
Загалом наслідки ворожої атаки зафіксували у трьох районах області.
- у Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку;
- у Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.
Калашник зазначив, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не було допущено.
Над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють оперативні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.