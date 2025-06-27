Поліція проводить обшуки у Назарія Гусакова та його друзів: деталі

Правоохоронці проводять обшуки у Києві та Львові у справі про можливе шахрайство львів’янина зі СМА Назарія Гусакова, який збирав гроші нібито на купівлю дорогого препарату.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Обшуки у справі Гусакова

Слідчі дії відбуваються у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Зараз дивляться

Обшуки відбулися за місцями проживання Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі препарату. Йдеться про його друзів та знайомих.

Слідство вважає, що банківські картки друзів та знайомих Гусакова використовувалися для отримання благодійних внесків. Також обшуки проходять в особи, яка допомагала львів’янину переводити в готівку зібрані гроші та переказувати криптовалюту.

Правоохоронці з’ясовують, чи були благодійні гроші витрачені не за призначенням, і шукає інших учасників ймовірної злочинної діяльності.

Кіберполіція перевіряє, куди йшли зібрані кошти, зокрема стежить за криптогаманцями, на які могли виводити донати.

Одночасно фахівці Держслужби фінмоніторингу аналізують рух грошей на банківських рахунках Назарія Гусакова та людей, які могли допомагати йому збирати кошти.

Нині встановлюють коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці просять громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.

Поліцейські закликають всіх, хто надсилав кошти на ці збори, став жертвою шахрайства або має будь-яку корисну інформацію, звертатися до слідчого за телефоном 099 302 15 24.

Що передувало

На початку минулого тижня в соцмережах користувачі почали вказувати, що Назарій Гусаков не звітує про витрати зібраних на лікування коштів. Збори на його підтримку робили публічні особи, яких він про це просив.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з червня 2024 року Гусаков безкоштовно отримує препарат Еврісді від компанії Рош. Сам Назарій пояснював, що щомісячні витрати на лікування й реабілітацію сягали до 300 тис. грн і більшість оплат здійснювались без документів, бо не очікував, що доведеться офіційно звітувати.

На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський, який повідомив, що Гусаков залишив Україну тижнем раніше.

Згодом у Нацполіції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

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