Вибухи в Сумах: до міста одна за одною летять швидкісні цілі

Вибухи у Сумах пролунали після попередження про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Вибухи у Сумах сьогодні

Так, об 11:37 командування Повітряних сил ЗСУ попередило про швидкісну ціль у напрямку Сум. Об 11:44 військові знову зафіксували ворожу ціль. Про ще одну російську ракету повідомили об 11:46.

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У телеграм-каналах містяни повідомили про вибухи у Сумах.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.

Зауважимо, що росіяни часто атакують Суми як дронами, так і ракетами. Відстань від Сум до найближчого кордону з Росією становить близько 30-40 км.

20 червня ввечері пролунали вибухи в Сумах. За даними місцевої влади, росіяни атакували багатоповерхівки ударним безпілотником Ланцет. У результаті вибуху постраждала одна мешканка – жінці 75 років.

18 червня ввечері почали лунати вибухи в Сумах. За попередньою інформацією, росіяни вели обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях міста. На щастя, людей не зачепило.

3 червня росіяни атакували Суми з реактивних систем залпового вогню дальньої дії. Ворожий обстріл пошкодив медичний заклад, автомобілі та будинки. Жертвами атаки стали шестеро людей, ще 30 осіб постраждали – серед них було троє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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