БпЛА з півночі: у Дніпрі пролунав вибух

У Дніпрі гучно – чути вибух.

Про це повідомляють у Telegram-каналі.

Вибух у Дніпрі 28 червня 2025 року

Наразі не відомо про наслідки вибухів у Дніпрі – чи є постраждалі та руйнування.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА з півночі у напрямку міста. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомляв про ворожі Шахеди у небі над областю.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі вже лунали вибухи вдень, тоді повідомлялось про загрозу російської атаки КАБами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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