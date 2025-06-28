Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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БпЛА з півночі: у Дніпрі пролунав вибух
У Дніпрі гучно – чути вибух.
Про це повідомляють у Telegram-каналі.
Вибух у Дніпрі 28 червня 2025 року
Наразі не відомо про наслідки вибухів у Дніпрі – чи є постраждалі та руйнування.
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Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА з півночі у напрямку міста. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомляв про ворожі Шахеди у небі над областю.
Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі вже лунали вибухи вдень, тоді повідомлялось про загрозу російської атаки КАБами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-у добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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