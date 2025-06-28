На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Поблизу Києва працюють сили ППО.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

– Тривогу оголошено вже і в Києві. На місто йдуть ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях! – повідомив він.

Вибухи на Київщині 28 червня

Поки що про наслідки вибухів у Київській області нічого не відомо, а саме чи є постраждалі та руйнування.

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До речі, уночі проти п’ятниці, 27 червня, у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працювали по російських дронах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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