Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.
На Київщині пролунали вибухи: працює ППО
Поблизу Києва працюють сили ППО.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
– Тривогу оголошено вже і в Києві. На місто йдуть ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях! – повідомив він.
Вибухи на Київщині 28 червня
Поки що про наслідки вибухів у Київській області нічого не відомо, а саме чи є постраждалі та руйнування.
Зараз дивляться
До речі, уночі проти п’ятниці, 27 червня, у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працювали по російських дронах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-у добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.