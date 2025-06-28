Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 22 із 23 дронів

Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 23 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну тривала з 22:00 27 червня.

За цей час окупанти запустили 23 ударних БпЛА Shahed та дрони-імітатори різних типів із російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Зараз дивляться

Основним напрямком удару була Одещина.

Протиповітряна оборона знешкодила 22 Шахеди (дрони інших типів) на Півдні країни:

21 збито вогневими засобами ураження;

один локаційно втрачений/приглушений засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА в одній локації в Одесі, а також падіння збитих дронів на восьми локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.