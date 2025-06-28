У Харкові затримали ексзаступника мера за розкрадання 5,4 млн грн на фортифікаціях

У Харкові прокуратура та поліція викрили організацію, яку очолював колишній заступник мера міста. Учасників схеми підозрюють у розкраданні 5,4 млн грн із бюджету. Ці гроші виділялися на будівництво фортифікацій.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова

До злочинної організації входили п’ять осіб: сам організатор, два керівники підприємств і два приватних підприємці. За даними слідства, організатор разом із директором однієї з фірм-підрядників залучили інші компанії-посередники та підприємців.

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Через них закуповували товари для фортифікацій за цінами, завищеними більш ніж на 30% від ринкових.

– Слідство встановило, що в результаті злочинної діяльності групи державі завдано збитків на суму 5,4 млн грн. У межах досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації, – повідомив Кравченко.

Правоохоронці вже провели серію обшуків у Харкові та області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Підозрюваним повідомили про підозру, їм інкримінують участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час воєнного стану.

Фігурантів справи уже затримано. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Джерела ЗМІ, зокрема РБК-Україна, повідомили, що підозру оголосили колишньому заступникові Харківського міського голови та депутату міськради від партії Блок Кернеса – Успішний Харків Андрієві Руденку.

Як повідомив генпрокурор, організатору злочинної групи вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Тоді як виконавцям – за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

– Вкрадені з бюджету кошти мають бути повернуті державі у повному обсязі. І це стосується не тільки цього випадку. А всіх охочих збагатитися на обороні чи армії, застерігаю – відповідатимете з усією суворістю, – наголосив Кравченко.

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