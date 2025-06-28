На Дніпропетровщині РФ скинула на евакуаційний автобус вибухівку з дрону: що відомо

Росія скинули з дрону вибухівку на автобус гуманітарної місії Проліска. Він їхав евакуювати родини з дітьми з Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це у Facebook повідомив керівник організації Євген Каплін.

– Російсько-терористичні війська сьогодні вранці атакували автобус Гуманітарна місія Проліска дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація, – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала евакуаційний автобус: що відомо

Зазначається, що скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся на відстані пів метри від транспортного засобу.

Зараз дивляться

У результаті ураження у мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан.

Відомо, що в автобусі не було евакуйованих, оскільки водій їхав за ними. Сам кермач транспортного засобу не постраждав.

До речі, надвечір у Дніпрі було гучно, там лунали вибухи.

Фото: Євген Каплін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.