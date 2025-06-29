Вибухи у Хмельницькій області: у Шепетівському районі частина абонентів без світла
Сьогодні вночі, 29 червня, російська армія обстріляла мирні міста України ударними дронами Shahed і ракетами Х-101. Саме через це було чутно вибухи у Хмельницькій області.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Вибухи в Шепетівському районі сьогодні вночі: наслідки
Під час повітряної тривоги українська протиповітряна оборона збила дві ракети Х-101 і дев’ять дронів Shahed.
– Ще 21 ворожий БПЛА типу Shahed втрачено локаційно. Місце падіння уламків встановлюється, – зазначив Тюрін.
Внаслідок російської атаки в Шепетівському районі близько 150 абонентів залишилися без електропостачання, оскільки було пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, через вибухи у Хмельницькій області сьогодні в закритій школі були пошкоджені вікна.
Як зазначив керівник ОВА, інформації про загиблих чи поранених немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.