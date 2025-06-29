Вибухи у Хмельницькій області: у Шепетівському районі частина абонентів без світла

Сьогодні вночі, 29 червня, російська армія обстріляла мирні міста України ударними дронами Shahed і ракетами Х-101. Саме через це було чутно вибухи у Хмельницькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Вибухи в Шепетівському районі сьогодні вночі: наслідки

Під час повітряної тривоги українська протиповітряна оборона збила дві ракети Х-101 і дев’ять дронів Shahed.

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– Ще 21 ворожий БПЛА типу Shahed втрачено локаційно. Місце падіння уламків встановлюється, – зазначив Тюрін.

Внаслідок російської атаки в Шепетівському районі близько 150 абонентів залишилися без електропостачання, оскільки було пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, через вибухи у Хмельницькій області сьогодні в закритій школі були пошкоджені вікна.

Як зазначив керівник ОВА, інформації про загиблих чи поранених немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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