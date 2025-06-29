Вибухи в Лебедині: пошкоджено адмінбудівлі та будинки, постраждало подружжя
Подружжя постраждало під час ранкових вибухів у Лебедині сьогодні, 29 червня.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Вибухи в Лебедині сьогодні: що відомо
Вибухи в Лебедині сьогодні, 29 червня, прогриміли під час ранкової дронової атаки.
За словами Олега Григорова, Лебедин росіяни атакували трьома безпілотниками, один із дронів не здетонував.
У місті пошкоджено дві адміністративні будівлі та 12 приватних будинків.
Наразі на місці атаки триває ліквідація наслідків.
– Під час вибухів у Лебедині постраждало подружжя – 36-річний чоловік та 42-річна жінка. Їх доправили до лікарні після того, як вони самостійно звернулися за медичною допомогою, – написав очільник ОВА.
Чоловіка після огляду відпустили додому, жінка поки залишається під наглядом медиків.
Слід зауважити, що вранці 29 червня росіяни атакували дронами й Конотопську громаду.
Один із БпЛА влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали.
Крім того, у громаді пошкоджено й інші житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
В одному з сіл через обстріл понад 600 споживачів залишилися без електропостачання.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував територію України 537 повітряними цілями. Силам оборони вдалося знешкодити 475 із них.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська ОВА