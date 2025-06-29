Вибухи в Лебедині: пошкоджено адмінбудівлі та будинки, постраждало подружжя

Подружжя постраждало під час ранкових вибухів у Лебедині сьогодні, 29 червня.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Лебедині сьогодні: що відомо

Вибухи в Лебедині сьогодні, 29 червня, прогриміли під час ранкової дронової атаки.

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За словами Олега Григорова, Лебедин росіяни атакували трьома безпілотниками, один із дронів не здетонував.

У місті пошкоджено дві адміністративні будівлі та 12 приватних будинків.

Наразі на місці атаки триває ліквідація наслідків.

– Під час вибухів у Лебедині постраждало подружжя – 36-річний чоловік та 42-річна жінка. Їх доправили до лікарні після того, як вони самостійно звернулися за медичною допомогою, – написав очільник ОВА.

Чоловіка після огляду відпустили додому, жінка поки залишається під наглядом медиків.

Слід зауважити, що вранці 29 червня росіяни атакували дронами й Конотопську громаду.

Один із БпЛА влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали.

Крім того, у громаді пошкоджено й інші житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

В одному з сіл через обстріл понад 600 споживачів залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував територію України 537 повітряними цілями. Силам оборони вдалося знешкодити 475 із них.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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