Вибух у Снігурівській громаді на Миколаївщині: що відомо та які наслідки

У Снігурівській громаді Миколаївської області прогриміли потужні вибухи ввечері у понеділок, 30 червня.

Вибух у Снігурівській громаді ввечері 30 червня – що відбулося

Керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта підтвердив інформацію про вибухи.

– За попередньою інформацією, вибух, який було чути, був за межами нашої громади, – зазначив Кухта.

Крім цього, вранці російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду на Миколаївщині.

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Як повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка загинув 49-річний чоловік і поранено 37-річну жінку.

За його словами, є пошкоджені приватні будинки та магазин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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