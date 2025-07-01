Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
РФ вдарила ракетою по Кам’янському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракетний обстріл Дніпропетровщини 1 липня: наслідки
Через ракетний удар РФ по Кам’янському району Дніпропетровської області виникла пожежа.
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На жаль, є загиблі та поранені. Деталі місцева влада пообіцяла повідомити згодом.
Наразі в області триває повітряна тривога, тож в ОВА наголошують на важливості перебування у безпечному місці.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 липня РФ атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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