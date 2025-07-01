Ракетний удар по Сумах 3 червня: ГУР назвало імена окупантів, причетних до обстрілу

Українська воєнна розвідка встановила особи військових РФ, які безпосередньо причетні до ракетного удару по місту Суми, що стався 3 червня 2025 року. Обстріл призвів до загибелі шістьох мирних жителів.

Про це повідомило ГУР Міноборони.

Імена російських військових, причетних до обстрілу Сум

За даними, отриманими українськими розвідувальними підрозділами, агресор застосував для артилерійського обстрілу реактивну батарею РСЗВ БМ-21 Град зі складу 30-го мотострілецького полку (військова частина 72162).

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Вогневі позиції, з яких і було завдано удар, знаходилися в районі населеного пункту Апанасовка Курської області РФ.

ГУР назвало конкретні прізвища військовослужбовців 30-го полку безпосередньо причетні до удару по Сумах:

Гарнаєв Дамір Жафярович – підполковник, обіймає посаду начальника артилерії 30 мотострілецького полку. Його адреса реєстрації: місто Пенза, проспект Строітєлєй, 38, квартира 46.

– підполковник, обіймає посаду начальника артилерії 30 мотострілецького полку. Його адреса реєстрації: місто Пенза, проспект Строітєлєй, 38, квартира 46. Волобуєв Дмитро Олександрович – капітан, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку. Його адреса: місто Самара, вулиця Земеца, 28, квартира 9.

– капітан, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку. Його адреса: місто Самара, вулиця Земеца, 28, квартира 9. На момент здійснення удару командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 Град артилерійської батареї 30 мотострілецького полку були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

Ракетний удар по Сумах: що відомо

Нагадаємо, 3 червня 2025 року близько 9:20 ранку війська РФ здійснили обстріл міста Суми з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град.

Унаслідок обстрілу було зафіксовано вісім прямих влучень. Жертвами атаки стали шестеро людей. Серед загиблих – 17-річний хлопець, який помер у лікарні після майже тижня боротьби за своє життя.

Загалом за медичною допомогою після терористичного акту звернулися 30 осіб. Серед поранених є троє дітей, наймолодшій з яких на момент обстрілу було лише три роки.

Фото: Сумська ОВА

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