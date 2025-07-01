РФ атакувала Запорізьку область: поранено енергетиків, громада без світла

РФ атакувала Степногірську громаду Запорізької області, внаслідок чого двоє енергетиків отримали контузію. Також була пошкоджена високовольтна лінія електропередач, а частина населених пунктів без світла та зв’язку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака Степногірської громади на Запоріжжі

Інфраструктуру прифронтової громади РФ намагалась знищити за допомогою FPV-дронів та завдаючи артудари.

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– Артударами та FPV-дронами росіяни намагаються знищити інфраструктуру прифронтової громади. Під обстріл потрапила бригада РЕМа. Авто пошкоджене, співробітники отримали акубаротравму, – йдеться у повідомленні

Наразі Степногірська громада без електропостачання, інтернету та мобільного зв’язку.

Нагадаємо, що 1 липня ворог атакував Запоріжжя, як наслідок горіло підприємство, були пошкоджені будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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