РФ атакувала Запорізьку область: поранено енергетиків, громада без світла
РФ атакувала Степногірську громаду Запорізької області, внаслідок чого двоє енергетиків отримали контузію. Також була пошкоджена високовольтна лінія електропередач, а частина населених пунктів без світла та зв’язку.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака Степногірської громади на Запоріжжі
Інфраструктуру прифронтової громади РФ намагалась знищити за допомогою FPV-дронів та завдаючи артудари.
– Артударами та FPV-дронами росіяни намагаються знищити інфраструктуру прифронтової громади. Під обстріл потрапила бригада РЕМа. Авто пошкоджене, співробітники отримали акубаротравму, – йдеться у повідомленні
Наразі Степногірська громада без електропостачання, інтернету та мобільного зв’язку.
Нагадаємо, що 1 липня ворог атакував Запоріжжя, як наслідок горіло підприємство, були пошкоджені будинки.
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