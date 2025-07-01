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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Взято під варту всіх підозрюваних у справі про розкрадання на фортифікаціях на Харківщині

фортифікаційні споруди
Фото: Генштаб ЗСУ

У Харківській області обрано запобіжний захід підозрюваним у справі про ймовірне розкрадання коштів на будівництві фортифікаційних споруд.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Розкрадання коштів на будівництві фортифікацій у Харківській області

Як зазначається, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави щодо організатора та всіх інших учасників схеми. Серед них:

Зараз дивляться
  • колишній заступник Харківського міського глави;
  • два директори ТОВ;
  • два ФОП.

Раніше співучасникам справи повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами у сумі 5,4 млн грн.

За інформацією прокуратури, вони використовували транзитні суб’єкти господарювання для штучного завищення ціни під час закупівлі матеріалів та невибухових загороджень (зуби дракона) під час будівництва фортифікацій у Харківській області. Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомляв генеральний прокурор Руслан Кравченко, учасники схеми закуповували товари для фортифікацій на Харківщині за цінами, завищеними на понад 30% від ринкових.

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зуби дракона

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