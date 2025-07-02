Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Атака на Нікополь FPV-дроном: один із чотирьох поранених – у важкому стані
В Нікополі внаслідок атаки FPV-дроном постраждали четверо людей, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака FPV-дрона у Нікополі
Усі постраждалі були госпіталізовані. Чоловік 65 років перебуває у важкому стані.
Ще двоє чоловіків віком 44 і 49 років та 40-річна жінка дістали травм середньої тяжкості.
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Під час атаки також було пошкоджено два автомобілі.
Нагадаємо, уночі російські війська з артилерії обстріляли лікарню в Херсоні.
Постраждали щонайменше вісім людей. Серед поранених – пацієнти та медичний персонал.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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