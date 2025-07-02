Атака на Нікополь FPV-дроном: один із чотирьох поранених – у важкому стані

В Нікополі внаслідок атаки FPV-дроном постраждали четверо людей, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака FPV-дрона у Нікополі

Усі постраждалі були госпіталізовані. Чоловік 65 років перебуває у важкому стані.

Ще двоє чоловіків віком 44 і 49 років та 40-річна жінка дістали травм середньої тяжкості.

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Під час атаки також було пошкоджено два автомобілі.

Нагадаємо, уночі російські війська з артилерії обстріляли лікарню в Херсоні.

Постраждали щонайменше вісім людей. Серед поранених – пацієнти та медичний персонал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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