Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Пролунав вибух на АЗС біля Житомира: що відомо
Вибух на АЗС за Житомиром пролунав близько 18:00 години – на місце інциденту оперативно виїхали всі екстрені служби.
Про це повідомляє Житомирська міська рада.
Вибух на АЗС за Житомиром сьогодні: що відомо
На цю мить відомо, що за кільцевою дорогою Житомира на трасі в напрямку Києва стався вибух на автозаправці.
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Причини вибуху наразі встановлюють – на місці вже працюють екстрені служби.
– Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися, – розповіли у міськраді.
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