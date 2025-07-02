Пролунав вибух на АЗС біля Житомира: що відомо

Вибух на АЗС за Житомиром пролунав близько 18:00 години – на місце інциденту оперативно виїхали всі екстрені служби.

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

Вибух на АЗС за Житомиром сьогодні: що відомо

На цю мить відомо, що за кільцевою дорогою Житомира на трасі в напрямку Києва стався вибух на автозаправці.

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Причини вибуху наразі встановлюють – на місці вже працюють екстрені служби.

– Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися, – розповіли у міськраді.

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