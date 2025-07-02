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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Термінал Нової пошти у Слов’янську зруйновано внаслідок атаки Шахедів

Термінал Нової пошти Слов'янськ

Під час нічної атаки 2 липня знищено термінал Нової пошти у Слов’янську Донецької області.

Про це заявив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях і підтвердили у пресслужбі поштового оператора.

Шахеди зруйнували термінал Нової пошти у Слов’янську

За словами Ляха, вночі російські дрони вкотре атакували місто – зафіксовано влучання по терміналу Нової пошти на вулиці Літературній, а також у районі вулиці Торецько-Набережна.

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В обох локаціях обійшлося без постраждалих.

У Новій пошті підтвердили руйнування терміналу внаслідок атаки Шахедів. Кажуть, що працівники, на щастя, не постраждали.

Наразі встановлюється сума завданих збитків, оскільки знищено орієнтовно 300 посилок, ще 5 тис. вціліли.

– Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов’янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій, – попередили в компанії.

Термінал Нової пошти Слов'янськ
Фото: Нова пошта
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Фото: Нова пошта
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Фото: Нова пошта
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Термінал Нової пошти Слов'янськ

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Нова пошта

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