Пролунав потужний вибух біля Житомира: є загиблі та поранені

Вибух біля Житомира пролунав близько 18:00 – на місце інциденту оперативно виїхали всі екстрені служби.

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

Оновлено о 20:20

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Вибух біля Житомира сьогодні: що відомо

У міськраді повідомили, що вибух стався на АЗС за кільцевою дорогою Житомира на трасі в напрямку Києва.

Причини вибуху наразі встановлюють – на місці вже працюють екстрені служби.

Поліція Житомирської області зауважила, що вибух, який чули у Житомирі, стався поблизу села Березина Глибочицької громади. Наразі на місці вибуху працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, патрульні та медики.

На відео із соцмереж видно, як над трасою здіймається величезний густий чорний дим.

Хмару диму видно й у самому Житомирі.

Є версія, що вибух біля Житомира стався не на АЗС, хоча вона пошкоджена. Голова Глибочицької громади сказав, що вибух міг статись на складі промислового підприємства у селі Березина.

Згодом голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що пролунали два вибухи біля Житомира. На жаль, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих. Вибухами пошкодило приватні будинки. Потерпілим надається вся необхідна допомога, забезпечено мінімальний проїзд трасою М-06.

У соцмережах з’явилося відео моменту потужного вибуху біля Житомира.

Попередження для водіїв біля Житомира

У зв’язку із вибухом біля Житомира, що стався на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп, рух трасою в обох напрямках перекрито. У напрямку Рівного здійснюється об’їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

В напрямку Києва об’їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв’язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп.

Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.

Село Березина на карті

Село Березина, де стався вибух, розташоване по обидва боки автомобільної траси на Київ.

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